Пермякам предлагают 20% кешбэк за мобильную связь

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«МегаФон» первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Оператор включил кешбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» и возвращает 20% от суммы ежемесячной абонентской платы и услуг в международном роуминге. Кроме того, пермяки смогут создать свой тариф по типу конструктора.

«МегаФон» обновляет тарифы-хиты «Включайся!» и запускает новые предложения «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с минутами, трафиком, SMS, безлимитным доступом к мессенджерам и видеосервисам абоненты новых тарифных планов получают преимущества:

 тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», где клиент в один клик сможет сформировать индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определить нужное количество интернета, минут и СМС. Также на тарифе доступны безлимитный интернет и видеоконтент в «МегаФон ТВ».

 тарифный план «Включайся! Смотри» предполагает доступ к 50 ТВ-каналам по «МегаФон ТВ», популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин.

 тариф «Включайся! Премиум» — безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах «ЛитРес», «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание, «МегаФон ТВ».

Уникальное преимущество новой линейки — оператор возвращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона», оплатить ей услуги и сервисы: «МегаФон ТВ», «МегаФон Музыка», книги и журналы. Следить за кешбэком можно в «Личном кабинете».

— По данным ВЦИОМ, кешбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. «МегаФон» впервые добавил кешбэк прямо в тариф абонента. Возврат 20% от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность сэкономить, просто оплачивая связь, — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона». — Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных «МегаФон» предоставляет отличные решения для клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» — бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране.

На правах рекламы