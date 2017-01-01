Покушавшемуся на депутата Заксобрания предъявлено обвинение

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Мужчине, подозреваемому в нападении на депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в краевом Следственном комитете.

Напомним, 24 февраля во дворе собственного дома в депутата Заксобрания, заместителя руководителя фракции КПРФ Илью Кузьмина стреляли из обреза охотничьего ружья пластиковыми шариками.

Вечером 25 февраля по подозрению в совершении нападения задержан 30-летний соликамец. Крайком КПРФ считает, что произошедшее — результат «активности» депутата.