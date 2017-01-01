Прикамье вошло в число регионов в самыми большими долгами за тепловую энергию

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Пермский край стал одним из наиболее проблемных по задолженности всех потребителей за тепловую энергию.

Как сообщает пресс-служба компании «Т Плюс», по итогам 2018 года, долги региона составляют 8,4 млрд руб.

Самым проблемным регионом является Республика Коми с долгом в 9,7 млрд руб. Также особо проблемная ситуация в Самарской области с долгом в 8,1 млрд руб.



Общая дебиторская задолженность всех потребителей за тепловую энергию составила 59 млрд руб. Эта сумма примерно равна задолженности по итогам 2017 года.