Задолженность перед микрофинансовой организацией обернулась для добрянского предприятия потерей недвижимости

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Судебные приставы в Добрянке арестовали земельный участок общей площадью 63 350 кв. м и расположенное на нём двухэтажное здание мелкооптовой заправочной станции. Поводом для ареста стала задолженность собственника — ООО «Ресурс» — перед микрофинансовой организацией, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Согласно решению суда, арестованная недвижимость должна быть реализована на публичных торгах с установлением начальной продажной стоимости более 30 млн руб. В настоящее время идёт подготовка процедуры принудительной реализации.