«Дедморозим» инвестирует более 31 млн рублей в службы помощи детям Службы обеспечат профессиональной постоянной поддержкой около 500 детей Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Благотворительный фонд «Дедморозим» в 2019 году запускает работу четырёх служб помощи тяжелобольным детям и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Общий объём инвестиций в их развитие за текущий год составит более 31 млн руб. Службы обеспечат профессиональной постоянной поддержкой около 500 детей Прикамья.

Планируется, что результатом работы служб станет качественное изменение жизни детей: возвращение маленьких пациентов из реанимаций домой или предотвращение попадания детей в детдома.

Так, служба заботы должна обеспечить около 50 тыс. часов профессионального ухода для более чем 200 сирот в больницах и тяжелобольных детей на дому. Служба качества жизни организует оказание выездной паллиативной помощи не менее 100 неизлечимо больным детям в Перми и крае. Служба проката медтехники предоставит высокотехнологичное оборудование и расходники к нему более 100 ребятам с заболеваниями, угрожающими их жизни. Служба сохранения семей займётся поддержкой не менее 50 детей, в семьях которых есть риск ограничения в родительских правах или их лишения — чтобы предотвратить попадание малышей в детдом.

Как сообщают в фонде, работа служб построена на опыте оказания адресной помощи в рамках проектов «Дедморозим», а также образовательной поддержке профильных федеральных экспертов. К тому же, службы объединяют сразу несколько направлений помощи: медицинское, психологическое, социальное и благотворительное.

Сейчас в службе уже работают 60 высокоспециализированных сотрудников (координаторы, медики, психологи, специалисты по социальной работе, няни с медицинским и педагогическим образованием). Службы также оснащены высокотехнологичным оборудованием, некоторые виды которого ранее не использовались в Пермском крае для помощи детям на дому, в том числе аппаратами неинвазивной вентиляции лёгких и откашливателями.

«Запуская службы «Дедморозим», мы хотим вывести оказание помощи детям на качественно новый уровень, чтобы благотворительные пожертвования превратились в инвестиции. И ценность каждого вложенного людьми рубля росла, превращаясь в максимум пользы для сирот или ребят с тяжёлыми заболеваниями. Мы уверены, что участие пермяков в работе служб «Дедморозим» приблизит Прикамье к тому, чтобы здесь дети реже оставались без попечения родителей, а если такое и случится, не лишались заботы близкого взрослого, чтобы ребята даже с неизлечимыми и угрожающими жизни болезнями могли находиться не в реанимации, а дома, как их обычные сверстники, чтобы жизнь любого больного ребёнка не зависела от денег. К тому, чтобы наш регион стал лучшим местом для детей в России», — отмечает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Модель финансирования всех служб «Дедморозим» сочетает в себе привлечение благотворительных и бюджетных средств. Частные пожертвования составят не менее 60% от годового бюджета всех служб. Около 40% будет обеспечено за счёт субсидий и грантов из регионального и федерального бюджетов. Общие затраты служб на год составляют 31 млн. 338 тыс. 382 рубля. По подсчётам фонда, в расчёте на почти полтысячи подопечных на круглогодичную профессиональную помощь каждому ребёнку будет задействовано не менее 70 тыс. руб.

Профессиональная, системная помощь детям с применением новых технологий в рамках работы служб при этом помогает ещё и сэкономить бюджетные средства в будущем. Так, один из результатов работы служб качества жизни и проката медтехники — перевод тяжелобольных детей из реанимаций домой, а также предотвращение их попадания в больницу. Каждый подобный случай, исходя из стоимости койко-дня, экономит бюджету более 3,5 млн руб. в год, либо освобождает место для другого ребёнка.

Свой вклад в развитие новых видов помощи может сделать каждый желающий.Раньше единственным вариантом поддержки было вложение фондом благотворительных средств в сторонние организации, в том числе государственные — больницы, детские дома. Теперь любое пожертвование может быть инвестировано в помощь детям напрямую.