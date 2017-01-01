На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров пара из Прикамья завоевала «серебро»

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Прикамские спортсмены Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе. По сумме короткой и произвольной программ пермская пара получила 188,17 балла. Этот показатель стал их новым личным рекордом.

На первом и третьем местах чемпионата также оказались российские пары. Чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (188,74), бронза — у Полины Костюкович и Дмитрия Ялина (181,59).