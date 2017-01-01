В феврале железнодорожники в Прикамье увеличили погрузку на 5,7%

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Товарный состав

По оперативной информации, в феврале 2019 года в Пермском регионе СвЖД погружено 3,4 млн т грузов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,7%. Грузооборот за февраль составил 3,8 млрд т-км (-10,2% к февралю 2018 года), сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

В феврале в Прикамье погружено:

химических и минеральных удобрений — 1,2 млн т (+4,1% к февралю 2018 года);

промышленного сырья и формовочных материалов — 0,8 млн т (+23,9%);

нефти и нефтепродуктов — 0,7 млн т (-0,4%);

строительных грузов — 0,2 млн т (+0,1%);

химикатов и соды — 0,2 млн т (-2,1%)

черных металлов —15,8 тыс. т (+17,2%);

лома черных металлов — 23,7 тыс. т (-20,6%);

руды железной и марганцевой — 28,6 тыс. т (+100%);

цемента —35,6 тыс. т (-36%);

лесных грузов — 60 тыс. т (-27,1%).

Погрузка за январь-февраль 2019 года в Пермском регионе СвЖД выросла в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года на 1% и составила 7,1 млн т. Грузооборот с начала года составил 8,5 млрд т-км (-3,3%).

В целом, по оперативной информации, на Свердловской железной дороге в феврале погружено 10,7 млн т, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 2,5%. Грузооборот за февраль увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6% и составил 15,7 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 0,8% и составил 20,3 млрд т-км.

Погрузка за первые два месяца текущего года, по оперативной информации, достигла 22,1 млн т, что выше показателя аналогичного периода 2018 года на 1,3%. Грузооборот с начала 2019 года составил 33,3 млрд тарифных т-км (+1,3%), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — 43,2 млрд т-км (+0,8%).