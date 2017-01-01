На суде по делу экс-министра транспорта Закиева выступил свидетель, который «помогал» продать квартиру чиновника Свидетель рассказал о покупке квартиры в Тюмени

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Алмаз Закиев

Фото: Константин Долгановский

В Ленинском районном суде продолжается судебный процесс по делу экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. 6 марта по селекторной связи из Москвы выступил бывший гендиректор СП «Фоника» (компания, владеющая ООО «Мостострой-12») Сергей Полевиков.

По его словам, он являлся «посредником при продаже квартиры Закиева». Свидетель заявил, что в ноябре 2015 года к нему обратился министр транспорта с просьбой «помочь продать его квартиру», расположенную в элитном многоквартирном доме в Тюмени, по цене 28 млн руб. Якобы Закиеву «срочно нужны были деньги». Встреча проходила на улице, в режиме «без телефонов».

Полевиков попросил оценщика своей компании посмотреть квартиру, и тот заявил, что её цена завышена на 4—6 млн руб.

Свидетель рассказал, что он перенаправил просьбу владельцу СП «Фоника» (и, соответственно, «Мостостроя 12») Александру Забарскому. Тот попросил выполнить просьбу Закиева, несмотря на цену, так как компания была заинтересована в развитии бизнеса в Пермском крае.

«Лично мне квартира была не нужна, — пояснил Полевиков. — Но я позвонил Закиеву и сказал, что мы приобретём квартиру. Он попросил купить квартиру не напрямую, а через третью компанию».

Далее свидетель сказал, что передал просьбу в банк «Пересвет», который выдал компании «Капитал» кредит на покупку квартиры. Перевод денег Закиеву был осуществлён в два транша по 14 млн руб. — в декабре 2015 года и январе 2016 года.

На вопрос суда, обещал или помогал ли министр компании в конкурсных процедурах, свидетель ответил, что «речи о том, что Закиев обеспечит победу, не было».

Примечательно, что ситуация с куплей-продажей квартиры шла параллельно с тем, что «Мостострой-12» выиграл конкурс на строительство обхода г. Чусового, но из-за судебного оспаривания конкурентом его итогов и по настоянию УФАС действие договора с победителем было приостановлено, строительные работы на объекте фактически не начались.

На вопрос гособвинения, считает ли Полевиков «помощь» с квартирой взяткой, свидетель ответил, что «с общечеловеческой точки зрения — нет, с уголовно-процессуальной, наверное, да».

Сам Полевиков заявил, что работал в СП «Фоника» до мая 2016 года и на тот момент квартира не была перепродана.

Отметим, что Полевиков сам ранее оказался фигурантом уголовного дела из-за этой квартиры — следствие его обвинило во взяточничестве, но экс-гендиректор написал явку с повинной и стал сотрудничать со следствием, из-за чего уголовное дело в его отношении было прекращено.

Напомним, Алмаза Закиева обвиняют в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Закиев получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн руб. (сумма сделки составила 28 млн руб.). Деньги были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года. За эту сумму он якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб. по строительству обхода города Чусового, а заодно он создал препятствия для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».

Ранее свидетелями на процессе выступали бывший зампредседателя краевого правительства Олег Демченко, замначальника «Мостоотряд 123» Александр Соломатин и бывший замминистра промышленности и торговли Сергей Поздняков.