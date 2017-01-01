Начались слушания по делу экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Алмаз Закиев

Фото: Константин Долгановский

В Ленинском районном суде 4 декабря начались предварительные слушания по делу бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. Слушания проходят в закрытом режиме, уголовное дело насчитывает 37 томов. В предварительном списке свидетелей для вызова в суд числятся 40 человек.

Напомним, Алмаза Закиева обвиняют в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Закиев получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн руб. (сумма сделки составила 28 млн руб.). Деньги были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года. За эту сумму он якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб. по строительству обхода города Чусового, а заодно он создал препятствия для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».

Примечательно, что тогда УФАС установило сговор между участниками аукциона и отменило его. Победителя оштрафовали почти на 12 млн руб. Через два месяца повторный аукцион с теми же участниками выиграл «Мостострой-12». Но и эти итоги были отменены краевым арбитражным судом. Контракт в итоге достался ООО «Мостоотряд 123».

Сам Закиев вины не признаёт и утверждает, что продажа квартиры к конкурсу никакого отношения не имела. Бывший министр полагает, что дело сфабриковано.

Алмаз Закиев, экс-министр транспорта Пермского края:

— Считаю, что уголовное дело носит заказной характер. У «потерпевшей» стороны — ЗАО «Уралмостострой» — была цель получить объект. Правительство Пермского края боролось за конкуренцию по конкурсу. Но из-за затянувшихся процедур в связи со всей ситуацией по конкурсу мы лишились федерального финансирования, нам пришлось произвести перерасчёт стоимости строительных работ, и региону был причинён ущерб в сумме 865 млн руб.

Отвечая на вопрос о продаже квартиры, Алмаз Закиев пояснил, что собирался переезжать в Пермь, и продажа жилья не имеет никакого отношения к конкурсу, а носит частный характер. «У меня пятеро детей, и я имею право обменять большую квартиру на маленькие квартиры, чтобы обеспечить жильём свою семью», — пояснил обвиняемый.

Кроме того, экс-министр посетовал, что не может устроиться на работу из-за уголовного дела. По его словам, он «пробовал устроиться инженером, но из-за уголовного дела этого сделать не удалось». В будущем он намерен компенсировать причинённый ему этой ситуацией моральный ущерб.

Отметим, прошедшее предварительное заседание состоялось по ходатайству стороны Закиева. Как стало известно «Новому компаньону», защита обвиняемого просила исключить ряд доказательств, собранных обвинением. Что это за доказательства, стороны процесса комментировать отказались. При этом решением судьи доказательства не были исключены и будут рассмотрены в дальнейшем в рамках судебного процесса

Напомним, Алмаз Закиев занимал пост министра транспорта Пермского края с ноября 2014 года по декабрь 2016 года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу назначено на 11 декабря.