На благоустройство в Прикамье в 2019 году направят более 1,3 млрд руб.

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Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края завершило приём заявок от муниципальных образований региона на софинансирование в рамках национальной программы по формированию комфортной городской среды. Всего в министерство поступило 94 заявки, из них 14 — от городских округов, 13 — от муниципальных районов, 14 — от городских поселений, и 53 заявки направили в министерство администрации сельских поселений.

Скриншот Яндекс.Карты

Как отмечал губернатор Пермского края Максима Решетников, опыт реализации проектов по благоустройству показал, что они важны и нужны жителям края: и муниципальные образования, и сами люди активно включились в процесс их реализации, проявляли активность как при подаче заявок, так и контролируя качество работ.

Всего в 2019 году на благоустройство дворов и парков региона будет направлено 1,3 млрд руб. из различных бюджетных источников. Из них 332 млн руб. составят средства краевого бюджета, 174 млн руб. — средства муниципальных бюджетов, и ещё 806 млн руб. регион получил из федерального бюджета. По сравнению с прошлым годом объёмы финансирования увеличились почти на 400 млн руб.

Средства в рамках программы будут направлены на благоустройство дворов и детских игровых площадок, установку уличного освещения и контейнерных площадок для вывоза ТКО, благоустройство аллей, скверов и парков. Распределение средств по территориям состоится в марте текущего года. А к работам планируется приступить в мае.

«Помимо увеличения объёма финансирования программы в 2019 году действует ряд нововведений, которые позволят повысить качество выполняемых работ. Так, например, гарантийный срок на выполненные работы составит три года», — пояснил заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв.

Напомним, по итогам 2018 года, по программе было благоустроено 440 дворовых, 104 общественные территории и 5 парков. Так, например, в рамках проекта были благоустроены такие территории, как Аллея Химиков в Губахе и сквер «Белый медведь» в городе Красновишерске.