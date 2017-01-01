Краевой онкодиспасер незаконно требовал у участников аукциона лицензии

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило нарушение в действиях Пермского краевого онкодиспансера (ГБУЗ ПК «ПКОД»). Учреждение предъявило в ходе электронного аукциона требования о лицензиях, которые на самом деле были не нужны.

Онкодиспасер проводил электронный аукцион на выполнение комплекса работ по разрядке и демонтажу гамма-терапевтического аппарата «АГАТ-С» с начальной (максимальной) ценой контракта 2 млн 298 тыс. 800 руб.

Заявки на участие подали четыре компании, три из которых были отклонены на втором этапе из-за отсутствия необходимых лицензий, которые якобы требовались для демонтажа прибора.

«Комиссия антимонопольного органа изучила конкурсную документацию, провела внеплановую проверку, направила запросы в Ростехнадзор и в Роспотребнадзор относительно необходимости предоставления лицензий для выполнения данных видов работ, — прокомментировала начальник отдела контроля закупок Ольга Андрианова. — Изучив документацию, представленные ответы, в ведомстве пришли к выводу, что ГБУЗ ПК «ПКОД» нарушила п. 1 ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 64, ч. 6 ст. 66 Закона о закупках, установив требование о предоставлении документов, которые для выполнения работ не нужны».

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выдало краевому онкодиспансеру предписание устранить нарушения действующего законодательства, отменить протокол проведения электронного аукциона и продлить срок подачи заявок.

На данный момент ГБУЗ ПК «ПКОД» устранило все нарушения и продлило срок подачи заявок до 12 марта.