Бизнес Прикамья за три месяца в полтора раза увеличил объём потребляемого мобильного интернет-трафика

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В начале весны пермские связисты подвели итоги мобильной моды холодного сезона среди бизнес-сообщества. Главный тренд — 4G-интернет, короткие звонки и длинные праздничные SMS. По мнению телеком-аналитиков, в марте эти модные тенденции также сохранят актуальность.

По данным «МегаФона», писк сезона среди пермских компаний — значок LTE в смартфоне: бизнес-сообщество региона за последние три месяца в 1,5 раза увеличило свои интернет-аппетиты и стало ещё больше качать на 4G-скоростях. По интернет-трафику на одного абонента компании Пермского края обогнали Челябинскую и Тюменскую области.

В последний месяц зимы самым популярным для онлайн-общения стал День всех влюблённых, именно 14 февраля в «МегаФоне» зафиксировали максимальный интернет-трафик в Пермском крае среди предпринимателей и руководителей компаний. В этот день прокачали объём данных, сравнимый с 1 млн электронных версий журнала VOGUE.

Ещё одно направление, не теряющее актуальности на b2b-рынке, — мобильные звонки. Главные законодатели моды — также представители компаний северных округов, именно они дольше всего общаются по телефону. Бизнесмены нашего региона оказались разговорчивее коллег из Удмуртской Республики и Курганской области. Больше всего времени за разговорами бизнесмены региона провели 19 февраля.

В сравнении с зимой-2017/18 в этом сезоне сотрудники пермского бизнеса «остыли» к SMS-общению — общий поток сообщений снизился на 14%, но в последний месяц зимы связисты зафиксировали яркий тренд: бум текстовых поздравлений в сегменте b2b пришёлся на 23 февраля.

«Независимо от того, в какой сфере бизнеса работают наши корпоративные клиенты, базовым предметом их «мобильного гардероба» всегда остаётся выгодное общение. Чтобы всегда быть в тренде и, главное, не переплачивать за ненужные услуги, рекомендуем подключать тариф-конструктор «Управляй!». В зависимости от ежедневных задач можно собрать свой комплект — нужный объём минут и интернет-трафика, и даже получать кэшбэк — 7% от суммы расходов за предыдущий месяц на лицевой счёт. В качестве дополнительных, но важных аксессуаров, которые уже включены в каждый из этих тарифов, — почта, мессенджеры и облачные сервисы», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Подробнее о тарифах «Управляй!» — на сайте.

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