В Перми осталось демонтировать 28 незаконных рекламных конструкций
В Перми завершается процедура демонтажа незаконной рекламы. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе горадминистрации, осталось демонтировать 28 конструкций: 22 лайтбокса и шесть суперсайтов.
Напомним, 1 марта горадминистрация отчиталась, что с 1 января
демонтирована 1441 незаконная рекламная конструкция, плюс 295 перетяжек.
Массовый демонтаж связан с тем, что с начала этого года
в Перми действует новая схема размещения наружной рекламы, согласно
которой в городе вообще не должно быть рекламных перетяжек,
а в центральной части Перми — крупноформатных рекламных
конструкций.
Всего по новой схеме должны быть разыграны
916 мест расположения конструкций, но за два месяца 2019
года аукционы состоялись по 60 лотам (по принципу «один
лот — одна конструкция»). Причём из всех 60 лотов победители
определены по 38. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, остальные
лоты сейчас формируются.