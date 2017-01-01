В Перми осталось демонтировать 28 незаконных рекламных конструкций

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В Перми завершается процедура демонтажа незаконной рекламы. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе горадминистрации, осталось демонтировать 28 конструкций: 22 лайтбокса и шесть суперсайтов.

Напомним, 1 марта горадминистрация отчиталась, что с 1 января демонтирована 1441 незаконная рекламная конструкция, плюс 295 перетяжек.

Массовый демонтаж связан с тем, что с начала этого года в Перми действует новая схема размещения наружной рекламы, согласно которой в городе вообще не должно быть рекламных перетяжек, а в центральной части Перми — крупноформатных рекламных конструкций.

Всего по новой схеме должны быть разыграны 916 мест расположения конструкций, но за два месяца 2019 года аукционы состоялись по 60 лотам (по принципу «один лот — одна конструкция»). Причём из всех 60 лотов победители определены по 38. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, остальные лоты сейчас формируются.