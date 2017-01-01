В Перми за два месяца демонтировано почти 1,5 тыс. незаконных рекламных конструкций

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Фото со страницы Андрея Черткова в "Фейсбуке"

На территории Перми с 1 января демонтирована 1441 незаконная рекламная конструкция. Кроме того, демонтированы 295 перетяжек. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, с начала этого года в Перми действует новая схема размещения наружной рекламы, согласно которой в городе вообще не должно быть рекламных перетяжек, а в центральной части Перми — крупноформатных рекламных конструкций.

Всего по новой схеме должны быть разыграны 916 мест расположения конструкций, но за два месяца 2019 года аукционы состоялись по 60 лотам (по принципу «один лот — одна конструкция»). Причём из всех 60 лотов победители определены по 38.