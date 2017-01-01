В крайкоме КПРФ считают покушение на однопартийца связанным с его активностью

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Илья Кузьмин активно работает с населением своего избирательного округа, оказывает посильную помощь гражданам и за его пределами. Такая активность «не всем нравится», идёт речь в заявлении бюро крайкома КПРФ, размещённом сегодня, 1 марта, на сайте региональной парторганизации.

«Помимо политической деятельности Илья Кузьмин ведёт профессиональную деятельность в сфере строительного бизнеса в городе Соликамске, которая тоже имеет свои успехи, — уверены руководители организации. — Такая активность депутата в отстаивании и защите интересов жителей не могла остаться незамеченной. И, разумеется, это не всем нравится. Но это не повод покушаться на жизнь человека. Нужно искать мирное решение назревших проблем».

Бюро крайкома КПРФ считает данное покушение недопустимым, подлым и заказным!

Коммунисты в заявлении разместили обращение к руководству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю с требованием «тщательного расследования данного преступления, выявления истинного заказчика покушения и наказания преступника по всей строгости закона».

Напомним, что 24 февраля во дворе собственного дома в депутата Заксобрания, заместителя руководителя фракции КПРФ Илью Кузьмина стреляли из обреза охотничьего ружья пластиковыми шариками.

Вечером 25 февраля в подозрении в совершении нападения задержан 30-летний соликамец.