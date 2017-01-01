Послесловие к «Северу» В Пермской галерее состоялась презентация альбома-каталога «Предчувствие Севера. Пермский путь»

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Фото: Пермская художественная галерея

Выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь» — составная часть большого просветительского проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», который корпорация «Норникель» проводит в девяти российских городах. Пермская выставка, в которой представлены археологические находки, строгановское искусство, артефакты горнозаводской цивилизации и другие феномены культуры Пермского края («Новый компаньон» писал о ней подробно), завершает свою работу, и к финисажу успели подготовить её каталог.

Сопровождение больших выставок хорошо изданными каталогами — традиция, которой галерея старается придерживаться вопреки финансовым и прочим трудностям, но нынешний случай особый: книга издаётся в серии из девяти каталогов, каждый из которых посвящён одной из выставок большого российского сетевого проекта.

Особенность издания — большое количество научных статей, посвящённых как отдельным артефактам, показанным на выставке, так и общим вопросам истории культуры региона. Над статьями трудились шесть пермских историков, и среди них — профессор Георгий Чагин. Это одна из последних его публикаций.

Структура книги повторяет структуру выставки — разделы те же, причём составители не стали делить издание на тексты и иллюстрации: деление строго тематическое.

Главной сенсацией выставки стала публичная презентация сокровищ Баяновского могильника, который Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет раскапывает в Добрянском районе. Казалось бы, эпоха больших открытий в прикамской археологии завершилась полвека назад, но нет! Уже в XXI веке была сделана грандиозная находка, настоящий клад, полный уникальных предметов, среди которых выделяется нарядный мужской пояс с серебряными ажурными накладками с изображениями людей, животных, разнообразными орнаментами.

Баяновский пояс — не местного производства, он был изготовлен в Византии в VIII веке. Сам могильник датируется Х веком, а на поясе обнаружены следы ремонта. Видимо, его передавали из поколения к поколению, берегли, ремонтировали, пока он не упокоился с очередным владельцем — представителем воинской знати. Этот пояс был впервые публично показан на выставке «Предчувствие Севера», для чего специально отреставрирован в Екатеринбурге. Неудивительно, что в книге содержится отдельная статья, посвящённая этой находке и Баяновскому могильнику в целом.

Книга содержит полный каталог выставки, но, увы, далеко не полностью иллюстрированный. Вообще, иллюстрации не дают адекватного представления о выставке, которая была не просто собранием интересных произведений искусства, археологических и этнографических находок, но и кураторским проектом со своей эстетикой и драматургией (куратор — Надежда Беляева, дизайнер — Александр Ходот). Не помешала бы пара панорамных фотографий. Тем не менее в иллюстрациях присутствуют многие вещи, которые украсили экспозицию, причём из всех представленных на ней жанров — тут и живопись с графикой, и иконы, и народное искусство, и пермский звериный стиль, и деревянная скульптура, и лаковые подносы, и историческое фото, и карты, документы, родословные...

К сожалению, как все подобные издания, книга не продаётся. Зато благодаря довольно большому (1000 экземпляров) тиражу она поступит во все значительные библиотеки России вместе с восемью другими томами серии.