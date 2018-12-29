На Север, к человеку и его лучшему другу В Пермской художественной галерее три прекрасные выставки «перекочевали» из старого года в новый

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Начать новый год надо с того, чтобы доделать то, что не доделано в прошлом году. «Новый компаньон» следует этому правилу и предлагает посетить выставки в Пермской художественной галерее, о которых мы не успели написать до новогодних каникул. Между тем, все три выставки прекрасны — но прекрасны по-разному.

Николай Чудотворец с 8 клеймами жития и избранными святыми

Самое большое выставочное пространство галереи — анфиладу на первом этаже — занимает научно-художественный проект «Предчувствие Севера. Пермский путь». Это часть длинной и масштабной всероссийской акции «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», которую финансирует «Норникель» и в которой участвует девять музеев из девяти городов. «Фишка» «Предчувствия Севера» — в активном соединении, можно даже сказать, сплаве исторических артефактов и художественных произведений. Экспозиция следует хронологии освоения русского севера через Прикамье, но хронология здесь достаточно условна: так, начинается выставка с археологических памятников, но их показ иллюстрируется пейзажами Алексея Денисова-Уральского, и зритель видит одновременно артефакты прошлого и те места, где они были найдены, преломлённые через творчество художника.

Кольчуга

Сами по себе исторические экспонаты собраны поразительные. Многие из них сенсационны и никогда не показывались широко — так, впервые в достаточно полном объёме демонстрируются находки из Баяновского могильника, который с 2005 года раскапывает в Добрянском районе экспедиция Пермского гуманитарно-педагогического университета. Хотя этот богатый памятник принадлежит к широко распространённой в Прикамье и достаточно изученной Ломоватовской культуре, материал из него уникален. Взять хотя бы серебряные погребальные маски, в том числе детские — ничего подобного в других прикамских курганах не найдено.

В. Плотников. «Колокольня и церкви»

Древние артефакты сами по себе — очень сильные экспонаты, им присущ особый тип воздействия на зрителя — обаяние подлинности и древности, а здесь ещё и собраны самые-самые: иранское серебро, византийские бусы, кинжалы в серебряных ножнах — всё то богатство, которое извлекают из земли пермские археологи благодаря обширным торговым связям ломоватовцев. Для полноты картины привлечены экспонаты из других музеев: деревянные идолы из Санкт-Петербурга, предметы пермского звериного стиля из краеведческого музея: для полноты картины они нужны, а в собственной коллекции галереи достойных образцов нет. Словом, жизнь первопоселенцев Прикамья показана полно и красочно.

Не менее зрелищные и волнующие предметы подобраны в залах, посвящённых христианизации Прикамья, роду Строгановых и городам-заводам. Редкие иконы, трогательная этнография и везде — живопись и графика, иллюстрирующая эту историю. Многое выставлено впервые, как, например, наивная икона XVII века — Николай Чудотворец с восемью клеймами. Дизайнер Александр Ходот выдумал множество приёмов для эффектной подачи экспонатов — зритель, например, должен пройти между настоящими привратными столбами и заглянуть в окошко настоящего сруба из старинных брёвен, чтобы увидеть сидящего Спасителя. Настенные росписи имитируют старинные карты и как бы прокладывают для зрителя маршрут — на север и вглубь времён.

Р. Ф. Френц. «Голова собаки»

В экспозиции, посвящённой городам-заводам, появляется историческое и этнографическое фото. Каждый снимок можно рассматривать очень долго, проникаясь деталями. Вообще, чем ближе к современности, тем больше лиц — портреты, фотографии. В глубинах археологии личности нет — она потеряна, но в недавнем прошлом человеческая индивидуальность играет всё большую роль.

Среди экспонатов есть не только доселе неизвестные, но и очень популярные, из тех, которые всегда приятно увидеть снова, как, например, знаменитый «Вид Перми в 1830-е годы», написанный учителем рисования Павлом Емельяновичем Размахниным. Он даже на коробках с пермскими конфетами растиражирован, но обаяния от этого вовсе не теряет.

А. А. Максимов, «Друзья»

В картинах Александра Репина, Тимофея Коваленко и других пермских художников ХХ века приятно видеть знакомое, показанное с неожиданного ракурса. Завершается выставка лаконичным послесловием, где четыре небольших, но знаковых экспоната иллюстрируют её темы: археология, иконопись, этнография, история заводов. После посещения выставки хорошо зайти в зал, посвящённый искусству рубежа XIX — XX веков, и новыми глазами посмотреть на картину Владимира Плотникова «Игра теней» из постоянной экспозиции галереи — после многочисленных акварелей художника, иллюстрирующих историю освоения Прикамья, она смотрится особенно значительно.

Затем можно подняться на второй этаж, где на «антресолях» расположилась персональная выставка Марии Владимировой «По обе стороны человека». Московская художница подарила Пермской галерее целую коллекцию своих работ, но в экспозиции не только дары, но и другие работы, раскрывающие Владимирову как самобытного, глубокого, эмоционального художника, блестящего мастера фактуры и колорита. Картины и графика Марии Владимировой — это сочетание ярких, декоративных образов и огромной литературной эрудиции. Она любит помещать на свои холсты большие объёмы текста, увлечённо работает с экзотическими шрифтами, любит сложную технику и оригинальные визуальные приёмы.

Е. H. Широков. «Друзья»

Кураторы из Пермской галереи откликнулись на её подачу и придумали неординарные ходы при размещении картин: так, на «Ангела над городом» надо смотреть через лестничный пролёт, чтобы ощутить масштаб и полётность.

Художница остро чувствует и активно использует этнический колорит — грузинский, испанский, восточный. Этнографическая специфика в её работах — это национальный дух, который Мария Владимирова познаёт с огромной симпатией, и подчёркнутая, броская декоративность. Для Пермской галереи знакомство с художницей стало удачным пополнением коллекции, а для зрителя — важным открытием.

В самом маленьком, заалтарном выставочном пространстве расположилась обаятельная выставка, посвящённая уходящему Году Собаки, которая так и называется — «Соб@ка». Куратор Ирина Андренко и художник Максим Нурулин подобрали в запасниках галереи и в частных коллекциях произведения искусства, посвящённые лучшим друзьям человека, где есть и живопись, и графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство, и раритетные издания, и многое другое.

М. Владимирова. «Мифическая птица»

Выставка очень нравится детям — ведь здесь много «мимимишных» фарфоровых статуэток и иллюстраций к детским книгам. Взрослые же наверняка обратят внимание на замечательный пейзаж Яна Брейгеля «Бархатного» — да, из коллекции Пермской галереи, а вы и не знали! Другой эффектный экспонат, который украсил бы любую музейную коллекцию — «Собака, несущая кусок мяса» Пауля де Фоса (XVI в.). Обильно представленная графика ХХ века — очень тёплые работы, где каждая собака — личность, а бытовые сценки полны трогательного юмора.

М. Владимирова. «Старухи»

Завершает выставку подборка фотографий, присланных на зрительский конкурс «Лучший собачий фотограф года», и они тоже прекрасны.

Выставки «Предчувствие Севера. Пермский путь» и «Соб@ка» работают до середины февраля, «По обе стороны человека» — до 4 февраля.