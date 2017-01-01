PAN City Group предлагает квартиры-студии

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Где жить молодой семье? Уверены, многие задаются этим вопросом, и первым приходит на ум вариант аренды жилья. По статистике, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми составляет 10—15 тыс. руб. в месяц. Так за пять лет вы безвозвратно отдадите за съёмное жильё 900 тыс. руб. — это больше половины стоимости новой квартиры! Впечатляет? А ведь всё могло быть иначе, если бы вы сразу приняли решение платить за своё, при этом все платежи за пять лет шли бы на погашение кредита за вашу собственную квартиру!

Но что купить, если бюджет ограничен суммой 1,6 млн руб.? По оценке аналитиков PAN City Group, средняя стоимость студии площадью 28—30 кв. м на вторичном рынке г. Перми составляет 1,4—1,6 млн руб. Но согласитесь, что жить в новом доме приятнее с точки зрения комфорта и эстетики и надёжнее с точки зрения новых коммуникаций, энергоэффективности и современных технологий.

У застройщика PAN City Group есть отличное предложение — квартиры-студии в жилом комплексе «Маяк»1 стоимостью от 1562 тыс. руб.2 При покупке квартиры-студии с первоначальным взносом 313 тыс. руб. (20%) ежемесячный платёж составит 12 тыс. руб., за которые вы получаете:

- уютную студию с качественной отделкой;

- закрытый двор с детской площадкой;

- автономную газовую котельную, которая экономит ваши расходы на коммунальные платежи;

- грамотную управляющую компанию;

- весь транспорт в шаговой доступности;

- рядом — поликлиника, детские сады, супермаркеты, парк Миндовского и ТРК «Столица».

Важным аргументом «за» новостройку является ликвидность объекта! Рано или поздно придёт время для того, чтобы расширяться, и квартиру-студию в новостройке продать легче и быстрее, ведь спрос на новостройку всегда больше, чем на вторичное жильё. А если вы ещё и приобретали квартиру на стадии строительства, то спустя какое-то время вы продадите квартиру с ощутимой выгодой!

Выбирайте удобный для вас вариант оплаты: рассрочка от застройщика3, ипотека2 или полная оплата. Понимая важность процесса реализации вторичного жилья, застройщик подготовил особые условия покупки4 квартиры в ЖК «Маяк» при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов PAN City Group5. А тем, кто пожелает воспользоваться рассрочкой платежа, предлагаются индивидуальные условия без переплат и предоставления дополнительных документов.

Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

1 Застройщик — ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и dom-mayak.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

2 Базовая стоимость квартиры-студии №5 площадью 28,2 кв. м по адресу ул. Стахановская, 1а составляет 1 610 798 руб., с учётом скидки при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий стоимость квартиры составит 1 562 474 руб. Ипотеку предоставляет ПАО АКБ «Урал ФД», розничный бренд «Клюква». Срок ипотечного кредита — до 25 лет, сумма — до 10 млн руб., первоначальный взнос — от 10%, возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Процентная ставка составляет от 10% до 12%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от категории клиента. Процентная ставка устанавливается выше на 3% при отказе от личного и/или титульного страхования, выше на 0,5 % при условии, что один из заемщиков является индивидуальным предпринимателем, владельцем или совладельцем бизнеса, выше на 0,5% при первоначальном взносе менее 20%. Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г. Информация действительна на 27.02.2019 г. http://www.klookva.ru/

3 рассрочку предоставляет застройщик ООО «СИТИ Проект»

4подробности — в офисах продаж PAN City Group или по телефону 257-17-17

5ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

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