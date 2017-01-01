Нападавший на депутата отправлен в СИЗО

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Соликамский городской суд сегодня, 27 февраля, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, которому инкриминируется нападение на депутата Заксобрания Илью Кузьмина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 февраля, депутат краевого парламента сообщил, что в Соликамске неизвестный два раза выстрелил в него из обреза. В результате нападения депутат не пострадал. По данному факту следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

На следующий день по подозрению в совершении этого преступления был задержан 30-летний местный житель. Он написал явку с повинной, в которой признал факт стрельбы, но утверждал, что хотел только напугать господина Кузьмина. При этом он стрелял не дробью, а пластиковыми шариками. По одной из версий, преступление он мог совершить из ревности.

Позже задержанный якобы заявил, что депутат нанял его совершить «нападение» за 200 тыс. руб., и передал SIM-карту, с которой был совершён звонок Илье Кузьмину для достижения договоренностей о встрече.

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