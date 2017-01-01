Свердловская железная дорога готова вложить в развитие Прикамья 7,3 млрд руб. Среди объектов — Пермь II, развитие Березниковско-Соликамского узла и жилые дома в Верещагино

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Фото: Константин Долгановский

Инвестиции в развитие Пермского региона СвЖД в 2019 году составят 7,3 млрд руб., что почти в два раза превышает объём вложений прошлого года. Основные проекты реализуются в целях увеличения пропускной способности Свердловской магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба магистрали.

В Прикамье планируется обновить железнодорожные пути на 35 участках; сумма инвестиций превысит 2 млрд руб. В рамках программы модернизации пути с усилением инженерных сооружений предусмотрены работы на перегонах Юг — Кукуштан, Бахаревка — Ферма, Ергач — Иренский, Кордон — Шамары, Курья — Пермь-Сортировочная, Пермь II — Бахаревка, Чайковская — Шабуничи.

В связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле (БСУ) ОАО «РЖД» с 2017 года реализует комплексную программу развития инфраструктуры на направлении Пермь — Соликамск, которая позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий БСУ (химические и минеральные удобрения). В 2019 году на завершение проектирования и начало строительства объектов первого этапа предусмотрено 653,7 млн руб. Кроме того, планируется продолжить изыскательские и проектные работы по строительству северного железнодорожного обхода Перми в обход плотины Камской гидроэлектростанции.

По программе обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения предстоит провести техническое перевооружение контактной сети перегона Шумково — Тюриково и станции Чусовская.

В инвестиционную программу включены проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса Пермь II. Предусмотрено также техническое перевооружение системы освещения станций Пермь-Сортировочная, Соликамск и Соликамск-2, тяговых подстанций Кукуштан, Григорьевская, Зюкай и Сюзьва.

В рамках программы по предупреждению случаев травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры предстоит построить одноуровневый пешеходный переход через пути на станции Лёвшино, оборудовать его световой и звуковой сигнализацией, системой освещения, резинокордовым настилом, обустроить накопительные площадки.

На проекты социального развития направлено свыше 140 млн руб. Началась подготовка к строительству четырёх двухквартирных жилых домов на станции Верещагино, а также к реконструкции детского оздоровительного лагеря «Гудок» (ст. Кукуштан). Будут выполнены проектно-изыскательские работы для строительства нового здания общежития Пермского подразделения Свердловского учебного центра.