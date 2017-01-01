В Перми арестовали кафе за долги владельца

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Судебные приставы г. Перми в рамках взыскания долга в пользу ресурсоснабжающей организации наложили арест на помещение кафе.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «Азалай» задолженности в размере около 650 тыс. руб. в пользу ООО «Пермская сетевая компания».

В ходе исполнительного производства установлено, что организация-должник является собственником кафе , расположенного по адресу г. Пермь, ул. Плеханова, 53.

В связи с тем, что на протяжении длительного времени организация долг не погашает, судебный пристав с представителем взыскателя выехали по месту и выяснили, что в настоящее время кафе не функционирует.

В целях принудительного взыскания долга судебный пристав наложил арест на принадлежащее должнику помещение кафе площадью 151 кв. м, предварительно оценив его в 1,5 млн руб. В настоящее время готовятся документы для передачи арестованного имущества на оценку специалиста.