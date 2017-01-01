Презентация программы Дягилевского фестиваля пройдёт в новом формате Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции

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Пермский театр оперы и балета готов презентовать программу Дягилевского фестиваля — 2019 и приглашает принять в ней участие всех желающих. По словам руководителя пресс-службы театра Василия Ефремова, руководству театра хотелось не просто обнародовать предстоящие события, но и представить участников фестиваля, поэтому презентация пройдёт в новом формате. Это будет специальный эфир, в котором представители театра расскажут, что и на каких площадках будет происходить. Слово получат музыканты и авторы проектов, не только пермские, кроме того, будут показаны фрагменты их выступлений.

Презентация будет доступна на YouTube-канале театра, на официальных страницах театра в Facebook и ВКонтакте, а также на канале «Дом.ru Гид».

Начало — во вторник, 26 февраля, в 20:00 по пермскому времени.

Канал «Дом.ru Гид» доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ «Дом.ru» на 40-й и 22-й кнопках соответственно. Также трансляция будет вестись на сайте http://tv.domru.ru и в мобильном приложении «Дом.ru Movix», доступном для устройств на базе iOS и Android.

Тем, кто оставил заявку на сайте театра, будет дополнительно разослано личное приглашение присоединиться к трансляции.