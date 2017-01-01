IT-компания Xsolla прокомментировала обыски ФСБ и ФНС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Причиной обысков в пермском офисе IT-компании Xsolla стала проверка собираемости НДС с иностранных компаний при оказании электронных услуг, так называемого «налога на Гугл».

Как пояснили в компании, Xsolla USA стала одной из первых, кто зарегистрировался в российских налоговых органах как иностранная интернет-компания и стал выплачивать НДС при оказании электронных услуг.

«Миссией компании является создание решений, облегчающих жизнь игровых разработчиков, поэтому мы всегда следим за местным налоговым законодательством и неукоснительно его соблюдаем. Проверка закончилась быстро, и все сотрудники были отпущены, получив дополнительный незапланированный день отдыха перед выходными», — пояснил основатель Xsolla Александр Агапитов.

Стоит отметить, что начиная с 1 января 2019 года иностранные организации, оказывающие электронные услуги в b2b сегменте, обязаны встать на налоговый учёт и самостоятельно уплачивать НДС в размере 18% в России. Закон был подписан Владимиром Путиным летом 2016 года. По своей сути он призван выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний.

Напомним, 23 февраля сотрудники региональных управлений ФСБ и ФНС пришли с обыском в офис компании Xsolla в Перми, расположенный на Комсомольском проспекте, 1. Причину обысков краевые УФНС и УФСБ комментировать отказались.