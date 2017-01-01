ФСБ и ФНС нагрянули с проверкой в пермский офис компании Xsolla Проверку инициировали в ФСБ

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tert.am

Сотрудники УФСБ и УФНС по Пермскому краю проводят проверку в офисе компании Xsolla в Перми, расположенном в БЦ «Садко» на Комсомольском проспекте, 1. Как стало известно «Новому компаньону», компанию подозревают в неуплате НДС в сумме нескольких миллионов рублей.

«Данное мероприятие проводится УФСБ при участии краевых органов, которые выступают в качестве экспертов», — пояснили в пресс-службе краевой налоговой службы, отказавшись от дальнейших комментариев. В пресс-службе краевого УФСБ данную информацию никак не прокомментировали.

IT-компания Xsolla занимается разработкой комплекса решений для создания, монетизации и распространения видеоигр. Головной офис компании находится в г. Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Офисы компании расположены также в России (г. Пермь) и Южной Корее (г. Сеул).