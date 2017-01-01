Минтранс получит дополнительно 1,6 млрд руб. на ускорение сроков подготовки документации по ключевым дорожным объектам

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Депутаты краевого парламента приняли 22 февраля в первом чтении поправки в проект закона, который вносит изменения в региональный бюджет на текущий год и плановый период 2020—2021 годов. Поправки были внесенные губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Проектом закона предлагается увеличить объём средств краевому министерству транспорта на реализацию госпрограммы Пермского края «Развитие транспортной системы». В ближайшую трёхлетку в Дорожный фонд будет направлено в общей сложности 1,6 млрд руб.

Предлагаемые изменения, как указано на сайте министерства транспорта Пермского края, позволят ускорить сроки разработки проектной документации по Северному автомобильному обходу и дороге Кунья — Губаха. Кроме того, это позволит начать проработку вариантов финансирования строительно-монтажных работ по данным объектам с привлечением финансирования за счёт иных, кроме средств регионального бюджета, источников.

Создание Северного обхода позволит разгрузить краевую столицу от транзитного транспорта и сократить время нахождения в пути жителей Пермской городской агломерации. Новая дорога Кунья – Губаха сократит на 70 км путь до Перми для жителей Александровского, Кизеловского и Губахинского районов.

Кроме того, краевые власти подтвердили намерение выкупить земельные участки для реконструкции шоссе Космонавтов на участке от ул. Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку. На эти цели предусмотрено 200 млн руб. В планах краевых властей — построить на данном участке пути двухуровневую транспортную развязку на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Поправки в бюджет будут рассмотрены краевыми законодателями на ближайшем пленарном заседании.