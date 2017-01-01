К 300-летию в Перми появятся восемь новых парков и скверов

Всего же планируется увеличить количество мест отдыха до 113

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Власти Перми хотят увеличить количество общественных мест для отдыха к 2023 году — к 300-летию города. Об этом объявлено на мероприятии по обсуждению дизайн-проектов благоустройства парков и скверов, состоявшемся 21 февраля и в котором приняли участие представители горадминистрации и депутаты гордумы.

Сейчас в Перми насчитывается 105 мест отдыха. К 2023 году их число планируется увеличить до 113. Из определённых территорий — скверы по ул. Краснополянской, 12, Екатерининской, 171, Генерала Черняховского.



Кроме того, значительной реконструкции подвергнется эспланада, в частности квартал 68, где уже к ближайшему Дню города должна появиться площадь с амфитеатром, фонтаном, подсветкой и пешеходными дорожками.



Соседний квартал 66 (где расположен памятник «Героям фронта и тыла») будет разделён на несколько многофункциональных зон.



«Основные особенности проекта — многофункциональность использования площади в зависимости от времени года, сочетание разных видов покрытий и растительности, создание трансформируемых пространств. В ходе капитального ремонта планируется организовать новые зоны отдыха для детей и взрослых, реконструировать пешеходные дорожки и увеличить их количество, установить современные малые архитектурные формы, реконструировать сети освещения», — написал на своей страничке в соцсети Instagram глава города Дмитрий Самойлов.



Как отметили в пресс-службе горадминистрации, при капитальном ремонте будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, а новые пешеходные дорожки будут обсустроены с использованием разных материалов мощения. Также на территории появятся новые лавочки, урны, будут установлены шезлонги, навесы, высажены новые деревья и кустарники.



Все элементы благоустройства будут мобильными, что позволит их демонтировать и устраивать масштабные культурно-массовые мероприятия. В зимнее время года возможно преобразование центральной площади путём устройства катка, рождественских ярмарок, новогоднего праздничного оформления.



Кроме того, до юбилейной даты власти планируют благоустроить около 50 парков и скверов, например, парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской армии на ул. Сибирской, сквер им. Субботина на ул. Чкалова и реконструировать Комсомольский проспект, включая Октябрьскую площадь.

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