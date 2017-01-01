Глава Перми показал, как в будущем будет выглядеть эспланада Упор сделан на многофункциональность

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Глава Перми Дмитрий Самойлов на своей странице в соцсети Instagram выложил визуализацию проекта 66-го квартала эспланады.

«Основные особенности проекта — многофункциональность использования площади в зависимости от времени года, сочетание разных видов покрытий и растительности, создание трансформируемых пространств. В ходе капитального ремонта планируется организовать новые зоны отдыха для детей и взрослых, реконструировать пешеходные дорожки и увеличить их количество, установить современные малые архитектурные формы, реконструировать сети освещения», — написал глава города.

Отметим, что сейчас ведутся строительные работы в соседнем, 68-м квартале эспланады. К Дню города там должна появиться площадь с амфитеатром, фонтаном, подсветкой и пешеходными дорожками.