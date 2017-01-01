Заксобрание Пермского края приняло законопроект о бытовом дебоширстве

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Сегодня, 21 февраля, депутаты приняли на пленарном заседании Заксобрания во втором чтении поправки в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях». Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, ранее прокуратура Пермского края предложила установить за бытовое дебоширство административную ответственность, так как сейчас наказать дебошира можно, только если он нарушил порядок в общественном месте или в ночное время.

Ранее представители прокуратуры объяснили, что этот законопроект должен развязать руки полиции и разрешить им проводить с дебоширами индивидуальную профилактическую работу. За совершение этого правонарушения предлагается установить штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. Административный штраф за повторное нарушение составит 1—2 тыс. руб.

До тех пор как правительство края и МВД не подпишут соглашение о взаимодействии, протоколы об административном нарушении будут составлять административные комиссии, а рассматривать — мировые судьи.

Между чтениями в законопроекте прописали такие признаки бытового дебоширства, как нарушение покоя граждан, создание конфликтной ситуации, шум, нецензурная брань и (или) унижение человеческого достоинства. Действия будут наказуемыми, если произошли в жилых помещениях, на территории общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в садовых домах, на садовых и огородных участках, а также в расположенных на них постройках.

При этом положения этой статьи не распространяются на производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, а также на действия граждан, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий и предотвращение аварий или других ЧП и проведение неотложных работ, требуемых для личной и общественной безопасности граждан.