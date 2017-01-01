Вячеслав Белов станет вице-президентом Пермской ТПП
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Бывший бизнес-обсудсмен сообщил, что выходит на новую работу с 1 марта. Срок полномочий прежнего уполномоченного по правам предпринимателей Вячеслава Белова истёк 19 февраля.
Сегодня, 21 февраля, Вячеслав Белов подтвердил «Новому компаньону», что займёт должность вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты, и сообщил, что выйдет на новую работу с 1 марта.
Приказ он его назначении пока не подписан. Напомним, сегодня депутаты утвердили Анатолия Маховикова новым бизнес-омбудсменом Пермского края. Теперь ему предстоит проработать на новой должности пять лет.
Вячеслав Белов занимал пост уполномоченного с 2014 года и был первым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Прикамье.
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