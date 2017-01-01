Анатолия Маховикова утвердили новым бизнес-омбудсменом Пермского края

В новой должности ему предстоит проработать пять лет

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 февраля, депутаты Заксобрания рассмотрели кандидатуру бывшего представителя губернатора в краевом парламенте Анатолия Маховикова в качестве нового уполномоченного по защите прав предпринимателей Прикамья.

За его назначение проголосовали 49 краевых парламентария. Один голос был отдан «против». Теперь Анатолию Маховикову предстоит проработать на новой должности пять лет. Ранее Анатолий Маховиков сообщил «Новому компаньону», что в качестве нового бизнес-омбудсмена видит свою основную задачу в выстраивании диалога между властью и бизнесом.

По словам Анатолия Маховикова, зачастую каждая сторона интерпретирует те или иные изменения по-разному. И поэтому очень важно искать компромисс и находить решения, которые бы устраивали и власть, и предпринимателей.

С 2010 по 2014 год Анатолий Маховиков занимал пост главы администрации Перми. С 2014 года работал первым зампредом правительства. В мае 2015 года возглавил администрацию губернатора Пермского края. В конце 2016 года Анатолий Маховиков ушёл в отставку и стал советником губернатора. В начале 2017 года, после отставки Виктора Басаргина, новый глава региона Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим представителем в Законодательном собрании Пермского края.