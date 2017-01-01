В Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарском

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20 февраля состоялось официальное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, построенного АО «ПЗСП» в микрорайоне Пролетарском на ул. Транспортной, 7. Новый спортивный объект получил звучное название «Рекорд», сообщает управление общественных связей предприятия.

Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном — это результат сотрудничества АО «ПЗСП» с администрацией города, его строительство началось в 2017 году и было завершено осенью 2018 года. Под Новый год бассейн был приобретён в муниципальную собственность.

Площадь объекта составляет 3,3 тыс. кв. м. В новом трёхэтажном спортивном объекте оборудованы два плавательных бассейна. Один — большой, разделённый на пять дорожек, для взрослых, его размеры — 13,5 на 25 м, переменная глубина — с 1,8 до 2,1 м. Второй бассейн, для детей, — меньше, глубиной от 1,3 до 1,5 м.

Кроме того, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса можно будет заняться спортом в тренажёрном и борцовском залах.

Объём инвестиций в строительство объекта составил около 200 млн руб.

Особенность нового бассейна в том, что он доступен в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Проект здания предусматривает наличие лифта, а также специального подъёмника для спуска в бассейн детей-инвалидов. Ещё один весомый бонус спортивного комплекса на Пролетарке — размещение в нём социально-бытовых объектов. Наличие физкультурно-оздоровительного комплекса делает микрорайон Пролетарский ещё более привлекательным и комфортным для жизни.

По сообщению пресс-службы «ПЗСП»

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