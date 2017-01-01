Федеральный бюджет готов тратить на пермский НОЦ 100 млн рублей в год

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Научно-образовательный центр (НОЦ) в Перми, о котором вчера рассказал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию, откроется в 2019 году. Он будет являться фактически оператором, площадкой, где будут работать ученые и исследователи трех структур — пермского исследовательского центра УРО РАН, технического университета и пермского госуниверситета, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Площадка, где территориально расположится НОЦ, еще не выбрана. На его финансирование в 2019 году в федеральном бюджете заложено порядка 100 млн руб.

Собеседник издания оценил пермский проект, как наиболее подготовленный среди трех, одобренных президентом. Финансирование проекта небольшое, но его задача, как говорить собеседник, — привлекать частные инвестиции. Тема «Рациональное недропользование», по мнению чиновника, за счет производителей калия и нефти может быть весьма востребована.