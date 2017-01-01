Пермский край станет одним из первых регионов, где появится федеральный научно-образовательный центр

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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию России заявил, что Пермский край станет одним из первых регионов, где появится научно-образовательный центр (НОЦ).

По словам Путина, в этом году появятся пять центров, и «три из них — в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае — находятся в высокой степени готовности». Губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал слова Владимира Путина в своём Instagram.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Добиться этого было непросто, конкуренция среди регионов сильная. В НОЦ будут интегрированы вузы, научные организации, промышленность. Его главным направлением станут рациональное недропользование и разработка новых технологий для нашей промышленности. Предстоит большая работа.