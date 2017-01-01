ОАО «РЖД» проводит опрос о развитии инфраструктуры вокзала

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Вокзал Пермь-II

На вокзале Пермь II до 28 февраля будет проходить опрос посетителей и пассажиров. Всего планируется опросить не менее 400 человек, сообщает пресс-служба Свердловской магистрали.

Опрос позволит на этапе проектирования (в рамках будущей реконструкции) учесть все пожелания жителей и гостей Перми относительно логистики — от привокзальной площади до момента посадки в поезд, а также предусмотреть создание необходимых сервисов и услуг в зоне тяготения основных пассажиропотоков.

В анкеты включены 19 вопросов о развитии и адаптации инфраструктуры для маломобильных пассажиров, параметрах камер хранения багажа, расположении стоек информации. Сотрудники вокзала спросят мнение пассажиров о необходимых коммерческих сервисах, кафе и ресторанах, парковках и удобстве пересадки на общественный транспорт.

Проводимый опрос, считают специалисты Свердловской дороги, позволит на этапе проектирования нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) учесть все пожелания пассажиров относительно логистики — от привокзальной площади до момента посадки в поезд. Он также позволит предусмотреть создание необходимых сервисов и услуг в зоне тяготения основных пассажиропотоков. Опрос поможет спланировать внедрение IT-проектов на вокзале: количество табло, билетопечатающих автоматов, зарядных станций для гаджетов. Будут просчитаны необходимые площади как залов ожидания, так и общественных пространств галереи и переходов.

Здание вокзала Пермь II построено в 1909 году. В 1963 году был надстроен третий этаж, изменился фасад, появились подземные переходы. Несмотря на грядущую реконструкцию, сегодня здание соответствует основным техническим и технологическим нормативам. В 2018 году пассажиропоток вокзала Пермь II превысил 3,5 млн человек.