Пермские муниципальные автобусы на газомоторном топливе будут заправляться на Бродовском тракте



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Определена заправка для газомоторных автобусов, которые закупаются за счёт городского и краевого бюджетов для Перми.



Как сообщила 20 февраля на заседании думского комитета по городскому хозяйству заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева, новые автобусы на газомоторном топливе будут заправляться по адресу: Бродовский тракт, 15д (заправка ООО «Газпром газомоторное топливо»).

Напомним, в Перми в этом году будет ликвидировано троллейбусное движение. Вместо него на базе МУП «Пермгорэлектротранс» будут функционировать 85 новых автобусов Volgabus, 20 из которых — на газомоторном топливе. Первая партия автобусов должна прибыть в Пермь до 10 марта.

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