Троллейбусную сеть в Перми начнут ликвидировать 1 мая Сами троллейбусы отправят в Березники

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Фото: Павел Шатров

Первый этап ликвидации троллейбусной сети в Перми начнётся 1 мая. Об этом 20 февраля на заседании комитета по городскому хозяйству при гордуме сообщила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

По её словам, ликвидация троллейбусной сети произойдёт в два этапа, второй этап начнётся 1 июля. Но пока точно не определено, с чего именно начнётся вся процедура. На вопрос депутатов, что будет с самими троллейбусами, Гаджиева ответила, что половина из них уже выработала срок службы и будет утилизирована, вторая же часть будет отправлена в Березники, где пополнит их троллейбусный парк (напомним, всего в Перми функционируют 58 троллейбусов, обслуживающих шесть маршрутов). Троллейбусы в Перми будут заменены автобусами Volgabus.

Людмила Гаджиева сообщила, что подготовка к переходу на автобусы произойдёт в три этапа: приёмка 85 автобусов, установка на них соответствующего оборудования и подготовка персонала — водителей и кондукторов. Она отметила, что 1 февраля был подписан контракт на приобретение автобусов. Всего в Пермь прибудут 20 автобусов на газомоторном топливе и 65 — на дизельном. «Первый транш — 10 автобусов — должен состояться до 10 марта. Затем каждую неделю в Пермь будут прибывать по 15 автобусов. Все они будут размещены на территории троллейбусного депо, площадь которого позволяет разместить все 85 автобусов и имеющиеся троллейбусы», — отметила Людмила Гаджиева.

По словам Гаджиевой, для 85 автобусов требуется 219 водителей. 50 водителей уже имеют права, позволяющие управлять автобусами, 29 человек проходят обучение, 88 готовятся к нему, остальных ещё предстоит нанять. Также требуется 211 кондукторов, но «все они уже есть».

МУП «Пермгорэлектротранс», к которому и будут приписаны 85 автобусов, намерено участвовать в конкурсах по 11 городским маршрутам. «И мы намерены их выиграть», — пояснила Гаджиева.

Кроме того, депутаты поинтересовались, какая зарплата будет у «муниципальных» водителей. Людмила Гаджиева ответила, что зарплата будет варьироваться «от 25 до 35 тыс. руб.», и в этом плане она пока проигрывает зарплатам у частных перевозчиков, где суммы выплат составляют «от 35 тыс. руб. и доходят до 50 тыс. руб., в основном из-за переработки смен».

Отметим, что 85 новых автобусов обойдутся бюджетам города и края, ориентировочно, в 900 млн руб. Депутаты Александр Филиппов и Владимир Плотников поинтересовались у чиновницы, сколько бюджетных денег уйдёт на замену общественного транспорта. При этом Александр Филиппов подчеркнул, что городской бюджет за последние годы потратил несколько сот миллионов рублей на приобретение троллейбусов, от которых горадминистрация сейчас планирует избавиться. А на вопрос, какова финансовая отдача от эксплуатации автобусного маршрута №2 «Пермь I» — «Пермь II» (автобусы также находятся на балансе МУП «Пермгорэлектротранс»), Людмила Гаджиева ответить не смогла.

Напомним, троллейбусная сеть ликвидируется по нескольким причинам: низкий пассажиропоток (4 — 5% от всех пассажиров), плохая маневренность в городских условиях и более низкая средняя скорость движения, финансовые затраты (стоимость затрат на 1 км движения троллейбусов — 137 руб, в то время как автобусов — 102 руб.), а также затраты на ремонт контактной сети (её ремонт оценивается в 62 млн руб.).