Жители Прикамья стали меньше питаться в общепите

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Ресторан Pasta Grande

Фото: Facebook

Оборот розничной торговли в январе 2019 года сложился в сумме 44 млрд 463,7 млн руб., что составляет 101,9% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). В январе 2018 года оборот розничной торговли составил 41 млрд 807 млн руб., сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами вырос. В то же время на 1% сократился оборот общественного питания — с 1млрд 909,8 млн руб. в январе минувшего года до 1 млрд 862,7 млн руб. в январе 2019 года.

Оборот розничной торговли края в январе 2019 года на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5%.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 февраля 2019 года составил 25 млрд 482,7 млн руб., что соответствует 40 дням торговли.