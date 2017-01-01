Начались работы на второй очереди реконструкции Восточного обхода Перми

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На дорожном объекте «Реконструкция Восточного обхода г. Перми, вторая очередь» устанавливают асфальтобетонный завод, завозят инертные материалы, сообщает пресс-служба краевого минтранса.

В национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включены три дорожных объекта регионального значения. Один из них — Восточный обход г. Перми от 4-го км до 9-го км, вторая очередь реконструкции. Здесь работы уже ведутся, завершены будут осенью 2019 года.

Данный объект включён в национальный проект с целью выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Объект является знаковым для Пермского края по нескольким критериям. Во-первых, реализуется завершающий участок строительства Восточного обхода г. Перми. Обход строился в несколько этапов: с 1998 г. по 2001 г. — 1-я очередь, 2-я очередь— с 2008 г. по сегодняшний день. От 0-го км до 4-го км Восточный обход будет реконструироваться в рамках концессионного соглашения — строительства моста через р. Чусовую. В настоящее время идёт строительство от 4-го км до 9-го км. Во-вторых, существующая интенсивность движения (более 20 000 автомобилей в сутки) уже много лет превышает возможности дороги на этом участке в две полосы движения. Поэтому расширение до четырёх полос — реальная необходимость.

Согласно проекту, автомобильная дорога будет доведена до норм I технической категории с двумя полосами движения в каждом направлении. Будет уложено три слоя асфальтобетонного покрытия. На разделительной полосе будет установлено железобетонное ограждение типа «Нью-Джерси» — 4737 погонных метров (пм); также будет установлено 2777 пм металлического барьерного ограждения, 112 дорожных знаков и 260 сигнальных столбиков, нанесено 6835,25 кв. м дорожной разметки. В дальнейшем на участке реконструкции будет устроено наружное освещение. В настоящее время ведётся разработка проектной документации.

На сегодняшний день подрядчик выполнил работы по удлинению защитного кожуха газопровода, удлинению железобетонных водопропускных труб. Выполнены работы по устройству земляного полотна на участке протяжённостью 4,6 км справа (82% от общей протяжённости). Работы по укладке рабочего слоя земляного полотна из ПГС выполнены на 70% от общего объёма. Уложен один из двух слоёв основания из щебня — 52 566 кв. м (70% от общего объёма).

Сейчас подрядная организация готовится к работам в весенне-летний период: завозит инертные материалы, завершает установку асфальтобетонного завода.

При строительстве второй очереди Восточного обхода подрядчик использует современные технологии. Прежде всего, это специальная техника системы 3d-нивелирования фирмы «Топкон», которая позволяет ускорить строительный процесс в два раза. Для работы по этой технологии оборудована базовая станция в виде GPS-приёмника, который принимает каждую секунду сигналы со спутников GPS (США) и Глонас (Россия). Дорожная техника: бульдозер, грейдер — оборудованы данными приёмниками для приёма команд.

Отдел геодезии создаёт 3d-модель строящейся дороги, загружает параметры в навигацию машин, задаёт нужные параметры. Для того чтобы данные были синхронизированы, используется спутниковая система. Водитель техники лишь управляет бульдозером или грейдером, а отвалом или ковшом управление осуществляется автоматически, т. к. управляется спутниками.

При укладке верхних слоёв асфальтобетона подрядная организация также будет применять инновационные системы, что позволит значительно ускорить процесс и, что немаловажно, качество.

Справка: проектантом выступило ОО ПСП «Автомост», подрядчик, с которым краевое Управление автомобильных дорог заключило договор на выполнение строительных работ, — ООО «Дормострой». Протяжённость объекта — 5,7 км. Сроки строительства: июль 2018 г. — ноябрь 2019 г. Стоимость строительства — около 941,5 млн руб.