Кластеры безопасности появятся в трёх районах Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В сентябре 2019 г. в двух районах Перми: Индустриальном и Мотовилихинском — появятся кластеры безопасности. Их запуск запланирован на начало учебного года. В кластер войдут образовательные учреждения этих районов города, сообщили в департаменте образования городской администрации. Отметим, что обеспечивать техническую безопасность кластеров будут частные охранные предприятия по принципу один кластер-один ЧОП, расположенные в непосредственной близости от кластера. Это обусловлено необходимостью быстрого реагирования в случае возникновения в образовательном учреждении какой-либо угрозы, уточнили в департаменте.

В соответствии с новыми требованиями создан единый центр хранения видеоданных. Установленные по периметру здания камеры способны автоматически определить проникновение на территорию посторонних лиц и передать об этом информацию специальным службам. Напомним, первый образовательный кластер появился в краевой столице в начале сентябре прошлого года. В него вошли две муниципальные школы, два детских сада и три учреждения дополнительного образования Дзержинского района (его охрану в настоящее время обеспечивает ООО ЧОО «Капитал СК»).

Ещё один кластер безопасности должен появиться в Свердловском районе. Точная дата его запуска пока не известна.