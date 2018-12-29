Объявлен аукцион на разработку проекта реставрации военных памятников в Перми

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Фото: Виктор Михалев

В Перми объявлен аукцион на разработку научно-проектной документации и государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения, сообщает ИА «Местное время». В перечне: «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу» и «122-мм пушка А-19», установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны.

Подрядчик должен будет провести комплексные историко-культурные и библиографические научные исследования, разработать проект реставрации и рабочие чертежи, провести экспертизу. Работы нужно будет выполнить до 30 июня.

По результатам данных мероприятий будет определено, какие ремонтно-восстановительные работы нужно будет произвести. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,455 млн руб. Подать заявки на участие в конкурсе можно с 14 по 21 февраля.