Пермский аэропорт открыл продажу билетов из Перми в Шарджу

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В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились рейсы в Шарджу (ОАЭ).



Вылеты из Перми будут выполняться один раз в неделю авиакомпанией ROYAL Flight на воздушных судах Boeing-737. На сайте аэропорта сообщается, что ближайшие рейсы из Перми запланированы на 2, 10, 18 и 26 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air планирует осуществлять рейсы из Перми в Дубай начиная с 25 февраля.