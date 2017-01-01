Пермский «зелёный щит» занял 11-е место в рейтинге ОНФ На первом месте — Киров, на последнем — Воронеж, где зелёных насаждений вокруг города не оказалось вовсе

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Фото: Константин Долгановский

Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг «зелёных щитов», которые на сегодняшний день созданы в 41 регионе России. В числе лидеров — Киров, Иркутск и Иваново. Пермь заняла 11-ю строчку в рейтинге. На последнем месте расположился Воронеж. Площадь «зелёного щита» вокруг него составила ноль гектаров.

«Зелёный щит» — это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озёра и пруды. Он создаётся для того, чтобы укрепить экологию города и защитить её от негативного воздействия. Формирование таких территорий началось после вступления в силу в 2017 году закона, разработанного Народным фронтом. Документ, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения.

Напомним, 29 ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили инициативу создания «зелёного щита» вокруг Перми.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Эта инициатива также была поддержана правительством региона во главе с губернатором Максимом Решетниковым.

«Для края и для города это очень важно. Мы — промышленный центр, поэтому иметь вокруг города нормальный рекреационный «пояс» для нас крайне важно. И важна юридическая защита этого «пояса», чтобы он таким и оставался и после нас. Поэтому наша цель — сохранить и поддержать окружающую среду, улучшить экологический фон», — обозначил губернатор.

Лесопарковый «зелёный пояс» вокруг Перми создан постановлением регионального парламента по инициативе ОНФ в конце ноября 2018 г. В него вошли территории городских лесов, леса в радиусе 10 км от границ Перми, долины малых рек Ивы, Гайвы, Мулянки, Ласьвы, Большой Мотовилихи и Язовой. Площадь «зелёного щита» составляет 39 тыс. 167 га.

На следующем этапе, до 2023 года, планируется включение в состав лесопаркового «зелёного пояса» сельских лесов, участков долин малых рек центральной части города, урочища Красава, Ласьвинских озёра и открытых пространств между жилыми и промышленными зонами. Площадь территории «зеленого пояса» в таком случае увеличится на 21 тыс. 242 га.

«Перми, как крупному промышленному городу с населением более миллиона человек, необходим экологический каркас. Зоны «зелёного щита» составляют единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции», — отметил член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе Дмитрий Андреев.

По словам эксперта Общероссийского народного фронта Дмитрия Миронова, рейтинг созданных «зелёных щитов» составлен на основе соотношения площади «щита» с размером города.

«Сразу же после того как наши эксперты разработали федеральный закон о «зелёном щите», который затем был принят и вступил в силу, региональные отделения Общероссийского народного фронта приступили к формированию лесопарковых «зелёных поясов» во всех 85 субъектах России. Нам удалось добиться создания «зелёных щитов» в 41 регионе, общей площадью в 950 тыс. га, что в два раза превышает площадь всех федеральных городов вместе взятых», — отметил Миронов.

По его словам, соотношение размера города и площади созданного «зелёного щита» способно дать оценку тому, насколько региональные власти добросовестно подходят к формированию «зелёного пояса».

Фото: пресс-служба правительства Пермского края