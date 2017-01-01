Депутаты во втором чтении поддержали создание «зелёного пояса» Перми

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Черняевский лес

Фото: Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания Пермского края в ходе заседания краевого парламента 29 ноября утвердили во втором чтении проект постановления ЗС «О создании лесопаркового зелёного пояса в Пермском крае».

«Зелёный пояс» — специальные зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты и территории зелёного фонда в границах городских населённых пунктов. Площадь лесопаркового «зелёного пояса» Перми составит 39,1 тыс. га. В него войдут Андроновский лес, Закамский бор, часть Черняевского леса, Мотовилихинский пруд и долины малых рек: Гайвы, Ласьвы, Мулянки, Ивы, Большой Мотовилихи, Язовой. Также в зону «зелёного щита» попадут территории, которые сейчас не охраняются законодательством.

Предложение по созданию лесопаркового зелёного пояса Перми, разработанное кафедрой биоценологии и охраны природы ПГНИУ

Цель создания «зелёных щитов» — охрана от негативного воздействия техногенного характера, поддержание благоприятной окружающей среды и улучшение экологического фона городов. «Пермь — это крупный промышленный центр, и «зелёный пояс» поможет решить экологические проблемы города. Сейчас в Перми значительные участки зелёных зон не имеют охранного статуса, что приводит к антропогенному воздействию и даже их безвозвратному уничтожению», — пояснила депутат ЗС Дарья Эйсфельд, один из авторов законопроекта.