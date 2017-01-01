Директора дома престарелых «Надежда» объявили в розыск

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Пермскому краю, директор дома престарелых «Надежда» объявлен в розыск. Напомним, в ходе прокурорской проверки учреждения там обнаружили 12 пожилых людей, которые содержались с нарушением санитарных и эпидемиологических норм и находились в крайне измождённом состоянии.

Сейчас ведомство расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту оказания лицам престарелого возраста и инвалидам услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья. Оно было возбуждено ещё 22 ноября минувшего года.

По данным следствия, в течение 2018 года в частном доме, расположенном в Индустриальном районе города Перми, ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница и её 36-летний знакомый с привлечением наёмных работников организовали оказание гражданам престарелого возраста и инвалидам возмездных услуг по предоставлению жилья и уходу.

При этом помещения дома предъявляемым требованиям не соответствовали. Социальные услуги гражданам, которые в связи с возрастными особенностями и состоянием здоровья имеют сложности в выполнении ежедневных жизненных процедур и нуждаются в постоянном уходе и медицинском наблюдении, оказывались без соответствующей медицинской лицензии, в отсутствие обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления социально-психологических, социально-педагогических, социально-бытовых услуг.

В ходе расследования уголовного дела осмотрены помещения приюта, допрошены лица, находившиеся в приюте, наёмные работники из числа обслуживающего их персонала. Изъята и изучается документация приюта, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг.

В связи с тем, что 36-летний исполнительный директор продолжает заниматься противоправной деятельностью, от явки в следственный отдел для допроса уклоняется, он объявлен в розыск как подозреваемый.

Расследование уголовного дела продолжается.