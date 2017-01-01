Из дома престарелых «Надежда» спасли 12 измождённых пожилых людей

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В ходе прокурорской проверки дома престарелых «Надежда» (Пермь, ул. Гиринская, 45а) сотрудники контрольно-надзорного органа обнаружили там 12 постояльцев, находящихся в измождённом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка проводилась по обращению министерства социального развития Пермского края совместно с их специалистами.

Все проживающие в учреждении пожилые люди нуждались в социальном и медицинском уходе. Как сообщили в минисоцразвития, они были истощены и обезвожены, находились в антисанитарных условиях. В настоящее время все пожилые люди вывезены и размещены в медицинских и социальных госучреждениях Перми. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Проверка выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, создающих угрозу жизни и здоровья постояльцев. Обслуживающий персонал, состоящий всего из трёх человек, не имел соответствующей квалификации.

Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края:

— Сейчас все ведомства заняты поиском родственников клиентов «Надежды». Люди, которым нужна срочная медицинская помощь, отправятся в больницу, остальным мы готовы предоставить места в государственных геронтологических центрах. В дальнейшем совместно с родственниками решать вопросы их дальнейшего устройства.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы с требованием дать уголовно-правовую оценку действиям виновных лиц. Отметим, ранее прокуратурой Индустриального района неоднократно проводились проверки по указанному адресу, по итогам которых выявлялись аналогичные нарушения.

В результате были возбуждены дела об административных правонарушениях и уголовное дело. В декабре минувшего года владелицу этого дома престарелых осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Её приговорили к году и четырём месяцам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Кроме этого, в суд направлен иск о приостановлении деятельности этого учреждения, в рамках рассмотрения которого прокурором заявлено применение обеспечительных мер в виде приостановления деятельности. Исполнительные листы направлены в службу судебных приставов.