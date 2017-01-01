На ремонт квартир для детей-сирот из бюджета края планируют выделить 2,6 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В среду, 6 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание поправки о внесении изменений в бюджет на 2019-2021 годы. Законопроект планируется рассмотреть сразу в двух чтениях на февральском пленарном заседании.

В частности, власти Прикамья предложили предусмотреть в 2019 году краевому минстрою 2,6 млн руб. на приведение в нормативное состояние жилых помещений спецфонда, чтобы их можно было предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без обеспечения родителей по договору найма.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что деньги планируется представить трём районам. Наибольшая сумма требуется Очёрскому району — 2,5 млн руб. В собственности муниципалитета находятся квартиры в четырёх домах. Однако их нельзя передать новым жильцам из-за трещин в стенах и стяжках пола, повышенной влажности и плесени. Но из-за того, что срок обнаружения недостатков по гарантийным обязательства истек, и обязать застройщика устранить недостатки невозможно, проводить ремонт придётся за счёт краевого бюджета.

В Суксунском районе требуется отремонтировать жилое помещение площадью 33,1 кв.м. С прежним нанимателем квартиры договор расторгнут в судебном порядке. Сейчас администрация района пытается взыскать с него материальный ущерб за ненадлежащее содержание помещения и задолженности за коммунальные услуги. Предполагаемая стоимость ремонта составляет 112,8 тыс. руб. там нужно сделать перегородки из гипсокартона, поставить кухонную плиту, установить новые батареи, выровнять стены, поклеить обои и поменять линолеум.

Самая простая ситуация — в Добрянском районе. Там только одна квартира площадью 33,4 кв.м. Прежний наниматель умер год назад, но чтобы передать ее другим жильцам требуется провести ремонт на 53,6 тыс. руб. — поменять двери, обои, линолеум и плинтуса.