Карантин в пермских школах продлили до 13 февраля

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Фото: Константин Долгановский

В связи с предписанием главного санитарного врача по Пермскому краю в школах, лицеях, гимназиях, учреждениях допобразования Перми карантин продлён до 13 февраля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 28 января по 3 февраля эпидемиологический порог среди населения города превышен на 49,3%. С 4 по 6 февраля высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется. Карантин установлен для предотвращения дальнейшего массового распространения заболевания.

Как сообщили в департаменте образования, во время карантина учебная деятельность школьников организована с применением дистанционных технологий.

В связи с карантином день открытых дверей в пермских школах, переносится с 9 февраля на 16 февраля. При этом заявления от родителей будущих первоклассников в школах принимаются в обычном режиме.