Пермские школьники создали аудиогид по местам фильма «Географ глобус пропил»

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Кадр из фильма

Учащиеся 11 «А» Пермской гимназии №8 Алина Надежина и Кирилл Борисов создали пеший маршрут по местам фильма «Географ глобус пропил», снятому по одноимённому роману Алексея Иванова. Получасовой гид протяжённостью 1,5 км можно найти в бесплатном приложении для путешественников Izi.TRAVEL.

Ребята сами озвучили аудиогид. Он рассказывает о шести местах, расположенных в Закамске. Это школа №1 в микрорайоне Старые Водники, в которой преподаёт географию главный герой Виктор Служкин (его в фильме сыграл Константин Хабенский). Там же учился и сам писатель Иванов. Далее по маршруту — детский сад, в который ходила маленькая дочь Служкина и его жены Нади — Тата. Есть в гиде понтонный мост и затон Камы — любимое место Служкина, его дом и дом лучшего друга географа — Будкина.

Отметим, это не первый маршрут по местам съёмок фильма «Географ глобус пропил». Также любители приключений могут сплавиться по реке Усьве — той самой, по которой Служкин отправился в поход со своими учениками. Сплав проводится от посёлка Шумихинского, где начиналась часть съёмок киноленты, до посёлка Мыс.

Ольга Будаева, директор Центра развития туризма:

— Создание аудиогида — непростое, но очень интересное и увлекательное занятие. Важно, что дети не только изучают свою малую родину, но и хотят поделиться своими исследованиями с миром. Дети проявляют свои творческие способности. Такие рассказы действительно привлекают внимание. Появляется желание увидеть всё своими глазами, а значит, и мотивирует отправиться путешествовать по Пермскому краю.

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