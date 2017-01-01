Минтранс подписал договор на ремонт дороги Полазна-Чусовой

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Краевое Управление автомобильных дорог выбрало подрядчика на выполнение работ по ремонту автодороги Полазна — Чусовой, км 05+039 — км 91+617 в Добрянском и Чусовском районах Пермского края. В общей сложности будет отремонтировано 19,6 км дороги.

По итогам конкурсных процедур им стало ООО «АТМ». Договор с подрядчиком подписали 4 февраля. Стоимость выполнения работ составила 420,5 млн руб. Срок — до конца 2019 года.

Как отмечают в министерстве транспорта Пермского края, дорога Полазна-Чусовой имеет важное значение для жителей края: она связывает Пермь с Чусовым, Губахой, а также с Кизеловским промышленным узлом.

Согласно условиям договора, подрядчик должен ликвидировать пучинообразования, провести ремонт проезжей части и обочин. Кроме того, будут восстановлены остановочные площадки на автобусных остановках слева и справа, а также существующий бордюрный камень. На отремонтированных участках дороги будет нанесено 6,8 тыс. кв. м новой дорожной разметки, а также 563 дорожных гибких сигнальных столбика.