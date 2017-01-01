Минстрой прокомментировал нарушения в домах для детей-сирот

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Министерство строительства Пермского края официально прокомментировало нарушения, допущенные при строительстве и эксплуатации домов для детей-сирот нашего региона.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о возбуждении уголовных дел в связи с конструктивными дефектами, допущенными при строительстве жилья для детей-сирот в Нытве.

Как сообщили чиновники минстроя в своём официальном аккаунте Instagram, проблема низкого качества строительства домов для детей-сирот в крае действительно существует.

Для того чтобы её минимизировать, с 2017 года строительство домов для детей-сирот в обязательном порядке ведётся под надзором Инспекции государственного строительного надзора Пермского края, также выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приёмку дома сегодня осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, Госстройнадзора, муниципального образования и т. д.

Вторая проблема, которая влияет на состояние домов, их эксплуатацию, — это принцип их заселения.

Ранее дома заселялись детьми-сиротами в массовом порядке, что лишало их условий социальной адаптации, социализации. Как следствие, дома доводились практически до аварийного состояния. Соответственно, у муниципалитетов возникала проблема с поиском управляющих компаний, которые просто отказывались обслуживать объекты. В результате дома за годы эксплуатации разрушались на глазах.

Как рассказали в министерстве строительства, для решения этой проблемы с 1 января 2018 года в Пермском крае введено ограничение по количеству квартир, которые могут быть расположены в многоквартирном доме, для детей-сирот. Теперь общее количество квартир для детей не может превышать более 25%. Инициативу Пермского края было принято реализовать и на федеральном уровне. Теперь данный показатель при заселении используется по всей стране.

Сегодня ведомство продолжает работу по устранению нарушений в домах для детей-сирот в различных муниципальных образованиях. На 2019 год в бюджете Пермского края предусмотрены средства в размере 2,7 млн. руб. на восстановление квартир.